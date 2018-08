Niet alleen mensen hebben soms al eens zin in een pintje of een wijntje. Ook deze beer in het Amerikaanse Bristol had blijkbaar zin in iets straffers dan water. Het dier wandelde daarom doodleuk een drankenwinkel binnen. De eigenaars hadden echter geen zin om het dier binnen te laten en sloten de deur, waarna het dier teleurgesteld afdroop.