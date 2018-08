Pink stopt concert om fan te troosten

Tijdens een concert in het Australische Brisbane gisterenavond is Pink even gestopt met zingen om een fan een knuffel te geven. Het meisje had maanden geleden samen met haar moeder kaartjes gekocht voor het concert, maar de vrouw overleed in juni.

De veertienjarige hield een bord omhoog met de tekst: ‘Mijn naam is Leah, en ik ben veertien jaar. Ik heb vorige maand mijn prachtige moeder verloren. Ik wil heel graag een knuffel, alsjeblieft.’ Toen Pink het bericht in de gaten kreeg, stopte ze met zingen en kwam ze Leah een knuffel geven. Daarna nam ze twee selfies met het meisje en gaf ze haar een handtekening op haar arm.

“Superlief”

“Ik moest heel erg huilen”, vertelde de tiener. “Maar Pink zei dat het allemaal goed zou komen. Ze was erg aardig, en superlief.”

Grote fans

Leah en haar moeder waren beiden grote fan van Pink. In een interview met Yahoo! vertelt haar vader dat het moment tijdens het concert de familie ontzettend goed heeft gedaan. Een tante van Leah schreef op Facebook: “Een hemelse knuffel. Dank je Pink. Ze kan niet ophouden met lachen, huppelen en zingen.”