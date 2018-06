Paul Michiels wordt vandaag 70

Zanger Paul Michiels wordt vandaag zeventig. Dat vierde hij gisteravond met het eerste van drie verjaardagsconcerten. Een nieuwe cd en een autobiografie mochten daarbij ook niet ontbreken.

De naam van zijn nieuw album heet toepasselijk ‘Ageless’. Michiels ziet er op zijn zeventigste nog altijd jeugdig uit en volgens hem kwamen daar geen trucjes aan te pas. “What you see is what you get”, zegt hij.

Soulsister

De bekendste Soulsisternummers ‘Tell Me What it Takes’ en ‘The Way to Your Heart’ mochten ook niet ontbreken. De zaal was enthousiast en zong mee.

Autobiografie

Er komt niet enkel een nieuw album. Paul Michiels schreef ook een biografie, ‘Onvoltooid Tegenwoordig’. Daarin vertelt hij over zijn turbulente leven als muzikant.