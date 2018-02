‘Patsers’ nemen afscheid voor Hollywood-trip

Adil El Arbi en Bilall Fallah vertrekken volgende week na Hollywood om er te tekenen voor de regie van de derde Bad Boys-film, met Will Smith. Daarom namen ze vandaag al afscheid van hun fans in Antwerpen.

Hun film ‘Patser’ blijkt een heel groot succes. In anderhalve week tijd zijn er al 130.000 mensen gaan kijken naar de film. De vorige Bad Boys-films deden het nog net iets beter. Zij brachten samen 325 miljoen euro op. De druk op Adil en Bilall is dus groot.

En de vrijheid die ze hier in Vlaanderen hebben als regisseurs is in Hollywood onbestaande. Al zijn de budgetten in Hollywood dan natuurlijk ook weeral wat groter.