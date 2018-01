'Patsers' duiken live op in VTM NIEUWS

In Kinepolis Antwerpen is vanavond de film 'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah in première gegaan.

De film gaat over vier Marokkaanse vrienden in Antwerpen die ervan dromen om echte 'patsers' te worden. Ze willen zoals de grote jongens drugs verhandelen, maar ontketenen zo (bijna) een drugsoorlog in Antwerpen, Matteo Simoni speelt de hoofdrol: hij is Adamo, half-Italiaans, half-Marokkaans.

De film is volgens de regisseurs deels gebaseerd op "waargebeurde shit". "Er zijn vier verhalen waarop de film gebaseerd is", zegt regisseur Bilall Fallah. "Een verhaal is van vier jongeren die drugs gestolen hebben van de Colombiaanse maffia en zo een hele drugsoorlog hebben ontketend. Een ander verhaal gaat over corrupte agenten die illegalen hebben afgeronseld, om uiteindelijk naar Ibiza te gaan en daar als 'patsers' te leven."

(Lees verder onder de video)

In de film zit ook heel wat maatschappijkritiek. Zo wordt het Antwerps stadsbestuur niet gespaard en dus ook de N-VA niet. Ook de politie en Marokkanen worden niet gespaard.

"De film is niet politiek correct", zegt regisseur Adil El Arbi. "Als je een film maakt over drugs en over Antwerpen dan is iedereen daarin schuldig en niemand komt er proper uit. Deze film moest dus hard zijn en niet politiek correct, zoals de realiteit."

(Lees verder onder de video)