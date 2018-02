Overrompeling voor film ‘Buurtpolitie’

In Antwerpen is de tweede film van De Buurtpolitie in première gegaan en dat was een echte overrompeling. Duizenden fans, vooral jonge, stonden de acteur van de reeks op te wachten.

Het was er zo druk dat de acteurs zich zelfs moeilijk een weg konden banen door al het volk. ‘De Buurtpolitie’ is intussen dan ook een begrip geworden in Vlaanderen. In de reeks worden waargebeurde verhalen nagespeeld.

De eerste film lokte vorig jaar bijna 160.000 mensen naar de bioscoop, aan deze meute te zien zal het vervolg het wellicht nog beter doen. Vooral dan bij kinderen en tieners want zij zijn de grootste fans. Deze film gaat woensdag in première.