Opnames fictiereeks K3 van start

De meisjes van K3 zijn begonnen aan de opnames van hun eerste fictiereeks, 'K3 Roller Disco'. In de reeks zullen de meisjes van K3 een hippe rolschaatsbaan uitbaten. Het moet een komische reeks worden met uiteraard ook veel muziek. VTM NIEUWS was vanmorgen bij de repetitie.

De opnames van de nieuwe fictiereeks gingen enkele dagen geleden van start. Voor Klaasje, Hanne en Marthe is het nog even wennen, want het is hun eerste fictiereeks. De meisjes van K3 kregen eerder al hun eigen stripreeks, musical en film.

De drie kregen ook enkele lessen voor de start van de opnames. En dat was misschien wel nodig, want vorige maand ging Klaasje nog onderuit op het podium toen ze ‘Whoppa’ op haar rolschaatsen zong. “Ik vind rolschaatsen heel leuk. En ik mag ook vaak expres vallen. Dat maakt het nog leuker”, aldus Klaasje.

‘K3 Roller Disco’ is dit najaar te zien op VTM KZOOM.