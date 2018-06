Openluchtfitness steeds populairder

Er zijn steeds meer fitnessclubs in ons land waar je in openlucht kan sporten. Die hype komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. In Antwerpen opent vandaag zo’n outdoor gym op de Rijnkaai. Je kan er fitnesslessen volgen of gewoon een dagje sporten op jezelf. Om de sporters op te peppen, draait een dj er af en toe livesets.

Van 4 juni tot 31 augustus kan je buiten sporten in de Point Break Outdoor Gym op de Rijnkaai in Antwerpen. Je kan er zweten en puffen in een hippe omgeving met felle kleuren en pompende beats. Soms zijn er zelfs live dj-sets.

“Vroeger namen wij ons materiaal mee naar buiten, maar dat was altijd zo sleuren. We zochten een plek waar ons materiaal konden zetten en stockeren”, zegt een van de twee eigenaars Tom Hoefkens. Die plek hebben ze gevonden bij stAck, een oude industriële site op de Rijnkaai. Nu staan er containers en krijgt de plek af en toe een nieuwe bestemming, zoals nu met de outdoor fitness.

Acht sporten

Je kan er acht verschillende sportlessen volgen: Urban Cross Workout, Bootcamp, Boxing Physics, Urban Running and Functional Fitness. Normaal gezien gaan die lessen door in Sportclub het Eiland, zo’n 500 meter verderop, maar tijdens de zomermaanden worden die lessen dus naar buiten, in Point Break, verplaatst. Als lid van de sportclub kan je er natuurlijk ook alleen sporten.

“Mensen vinden het echt wel tof om in openlucht en in de zon te fitnessen. Als het regent, doen we de les gewoon binnen in onze sportclub”, zegt de andere eigenaar Tim Hoefkens.

Point Break Outdoor Gym is (met goed weer) elke weekdag open van 16.00 uur tot 22.00 uur. Als lid van de club betaal je 125 euro voor vijftien groepslessen.