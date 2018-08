"Op mijn 25ste? 800.000 euro per dag verdienen"

Extravagante Bollywood-huwelijken, luxejachten, dure diners en poepsjieke landhuizen. In India pakken miljonairs graag uit met hun geld. “Op mijn 25ste wil ik 800.000 euro per dag verdienen”, vertelt Evan Luthra. Het VTM NIEUWS-magazine Telefacts Zomer geeft je vanavond een unieke inkijk in de wereld van deze miljonairs, die ook wel de nieuwe maharadja’s genoemd worden.

India heeft het grootste aantal miljonairs ter wereld, na China en de Verenigde Staten. Het aantal superrijken is er de laatste jaren spectaculair toegenomen. De economie in India boomt, maar van de nieuwe rijkdom profiteert alleen een kleine toplaag. In Telefacts Zomer brengt Julie Colpaert een portret van een paar van die verse miljonairs.

Sommige zijn piepjong, zoals de 20-jarige Evan Luthra. “Dit zijn mijn doelen. Op mijn 21ste wil ik 800.000 euro per maand verdienen. Op mijn 22ste 800.000 per week en op mijn 23ste 800.000 per dag.” Of de 53-jarige Gautam Singania, ’s werelds grootste producent van kostuums uit wol. “Ik heb alles al bereikt, dus ik wil enkel het allerbeste.”

Maar in een land waar het grootste deel van de bevolking in armoede leeft, kan het luxe leventje van de selfmade miljonairs en rijke erfgenamen wel voor controverse zorgen.

Telefacts Zomer ziet u vanavond om 22.05 uur bij VTM.