Op dit kamp staat smartphone centraal

Een heel zomerkamp met je smartphone spelen? Dat kan op de kampen van Mediaraven, maar natuurlijk niet zomaar. De organisatie vindt dat jongeren slim moeten leren omgaan met een smartphone. En daarom organiseren ze zomerkampen waar het toestel centraal staat.

Bij Mediaraven vinden ze dat jongeren er eigenlijk ook op school moeten mee leren werken. Smartphones verbieden op school, zoals in Frankrijk, vindt de organisatie geen goed idee. “Als dat verboden wordt, leert een hele generatie er gewoon niet mee omgaan, terwijl ze er wel mee opgroeien”, zegt Sien Wollaerts van Mediaraven. “Als ze later losgelaten worden in de volwassen wereld, worden dat volwassenen die er niet mee kunnen omgaan en geen work-life-balance meer kennen.”

Meer dan puur amusement

Daarom organiseert Mediaraven deze zomer 36 smartphonekampen in heel Vlaanderen. De kinderen lenen er een smartphone van de organisatie om te gebruiken tijdens spelletjes. Zo leren ze al spelend over YouTube en andere apps.

Of de kinderen niet al te vaak naar schermpjes kijken? “Net omdat ze zo vaak achter een scherm zitten, moeten ze leren dat een smartphone meer is dan puur amusement en puur de spelletjes. Daarom is het belangrijk dat we ze ook de juiste tools aanreiken, zoals het opzoeken van tutorials”, vertelt monitor Johan Van Eeckhoudt.