Onze vrouw sprak met Denzel Washington over The Equalizer 2

In de bioscoop kunt u vanaf deze week gaan kijken naar The Equalizer 2 , een actiefilm met in de hoofdrol de ondertussen 63-jarige Denzel Washington. Opnieuw speelt hij een voormalig geheim agent op leeftijd die wraak neemt voor het onrecht dat onschuldige slachtoffers is aangedaan. Een soort moderne Robin Hood die meedogenloos is voor de slechteriken. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met de tweevoudig Oscar-winnaar.

Denzel Washington is 63 maar aan zijn pensioen denkt hij nog lang niet. Voor het eerst in zijn carrière heeft hij een vervolgfilm gedraaid: hij kruipt opnieuw in de huid van The Equalizer, een ex-geheim agent die niemand spaart.

Washington acteerde al in meer dan 40 films en won ook al twee Oscars. Maar zet hem niet op een voetstuk, daar houdt hij niet van. “Ik ben geen rolmodel, ik ben een mens”, zegt hij.