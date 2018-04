Het spannende verhaal van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki is vanavond het eerste Dossier X, de opener van een nieuwe reeks van VTM NIEUWS waarin de grootste misdaadverhalen uit onze geschiedenis opnieuw tot leven komen via interviews, archiefbeelden en reconstructies. Speurders getuigen over de zaken die hun leven en carrière hebben getekend.

Bekijk de volledige aflevering vanavond om 21.40 uur bij VTM.