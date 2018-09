De Oktoberfeesten zijn weer begonnen. Ook bij ons, in het Oost-Vlaamse Wieze, zijn die uitbundig gevierd met de nodige liters bier. De Oktoberfeesten zijn voor Wieze pure nostalgie, want voor het eerst in 32 jaar zijn ze opnieuw georganiseerd. Meer dan 2.000 feestvierders dansten op er Duitse schlagers.