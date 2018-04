Nu ook strip over Harry en Meghan

Er is een strip uitgebracht over de romance van de Britse prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle. De strip 'The Royals: Prince Harry & Meghan Markle' is online beschikbaar in drie uitvoeringen. De uitgeverij bracht eerder al strips uit over prins William en Kate.

Het verhaal gaat niet alleen over het leven van prins Harry, maar ook Markle’s achtergrond en acteercarrière komen aan bod. Verder in het verhaal wordt de ontmoeting tussen de twee beschreven en hun reis naar Botswana.

Op negentien mei trouwen Harry en Meghan in Windsor Castle.