Nostalgie ten top bij concert Rob De Nijs

Duizenden mensen zakten af naar Maanrock in Mechelen voor het concert van Rob De Nijs. 75 jaar is de Nederlander, en hij schittert al 55 jaar op het podium. Maar aan stoppen, denkt hij nog lang niet. Een brok muziekgeschiedenis, daar hoort een ferme brok nostalgie bij, en dat was ook deze keer het geval.

De ene hit volgde op de andere, en zonder verpinken bespeelde De Nijs zijn publiek als nooit tevoren. Eén fan kon alle liedjes meezingen, en had speciaal voor het optreden een polaroid bij, met daarop een foto van hem en De Nijs. De foto werd 32 jaar geleden genomen en de fan had een duidelijk doel voor ogen: opnieuw dezelfde foto nemen met zijn held.

En dat lukte, want VTM NIEUWS-journaliste Sien Debruyne bracht de fan bij De Nijs en kon zo het hartverwarmende moment vastleggen op camera.