Nora Monsecour na Girl: “Niet meer beschaamd dat ik transgender ben”

Volgende week dinsdag begint het 45ste filmfestival van Gent. De openingsfilm is Girl, de film van Lukas Dhont over een jonge transgenderballerina. Girl won vier prijzen in Cannes en wordt sindsdien overal bejubeld. Dhont inspireerde zich op het verhaal van Nora Monsecour (22), een Vlaams meisje dat geboren werd als jongen, maar al heel jong wist dat ze danseres wou worden. VTM NIEUWS sprak met de jonge danseres.

Nora steunde regisseur Lukas Dhont en acteur Victor Polster tijdens de filmopnames. “Ik heb wel niet alle opnames bijgewoond. Ik wilde Victor de vrijheid geven om Lara (het hoofdpersonage in Girl) te spelen hoe hij dat wilde.”

Nora danst nu in het Duitse Mainz, als hedendaagse danseres. Door de film is ze niet meer beschaamd om te zeggen dat ze als jongen geboren is. “Ik heb heel veel dingen die me maken, die me Nora maken buiten transgender-zijn.”