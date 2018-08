In Schilde wordt momenteel de nieuwe VTM-reeks 'De Luizenmoeder' opgenomen. Die reeks gaat over allerlei hilarische toestanden in de lagere school. Het is een remake van de gelijknamige, succesvolle serie uit Nederland. De hoofdrollen zijn voor Lynn Van Royen en Els Dottermans. Wanneer de reeks uitgezonden wordt, is nog niet bekend.