Nieuwe trailer van 'Fantastic Beasts'-film

Warner Bros heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'. Net als bij de vorige ‘Fantastic Beasts’-film gaat het over een prequel op de Harry Potter-reeks en werd het script geschreven door J.K. Rowling.

De trailer veroorzaakte online al wat opschudding omdat Nagini, de slang van Voldemort, gespeeld wordt door de Zuid-Koreaanse Claudia Kim. Puur racisme volgens sommigen, maar Rowling is het daar niet meer eens. Zij zegt dat Nagini geïnspireerd is op Indonesische mythologie dus dat een Aziatische actrice meer dan logisch is.

Terug naar Zweinstein

In de eerste trailer zagen we al dat de film terugkeert naar Zweinstein en dat een jongere Albus Perkamentus een grote rol speelt. Maar ook Leta Lestrange, de (over)grootmoeder van Bellatrix Lestrange, komt erin voor. Zelfs de maker van de Steen der Wijzen, Nicolas Flamel, komt in beeld.

'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' is vanaf 16 november te zien in de bioscoop.