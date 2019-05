Nieuwe Tarantino-film met staande ovatie onthaald in Cannes

De Amerikaans filmregisseur Quentin Tarantino heeft zijn nieuwe film ‘Once upon a time in Hollywood’ voorgesteld op het filmfestival in Cannes. Volgens de regisseur zelf is het de meest persoonlijke film die hij ooit gemaakt heeft.

Samen met Margot Robby vertolken Brad Pitt en Leonardo Di Caprio vertolken de hoofdrollen. Tarantino noemt dit zelf zijn meest persoonlijke film. De film is een eerbetoon aan het gouden Hollywood tijdperk.

Na de film was er een minutenlange staande ovatie. Misschien wint Tarantino, 25 jaar na zijn iconische film Pulp Fiction, opnieuw de Gouden Palm in Cannes. ‘Once upon a time in Hollywood’ is vanaf midden augustus ook bij ons te zien.