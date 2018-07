Vandaag hebben de meisjes van K3 hun nieuwe videoclip, voor de single 'Luka Luna', opgenomen. Samen met een latinoband zochten Hanne, Marthe en Klaasje tropische sferen op in een Antwerpse strandbar. In 'Luka Luna' spelen de K3’tjes drie jonge meisjes die hun oog laten vallen op de moves van Luka. Ook de kusjesdans maakt een comeback in de clip.

De clip wordt uitgebracht op 3 augustus, de single zelf al op 1 augustus.