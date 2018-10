Niels Destadsbader treedt vanavond voor de allereerste keer op in het Sportpaleis in Antwerpen. “Voor mij is dit een echte jongensdroom die uitkomt. Sinds mijn twaalfde kom ik samen met mijn ouders regelmatig naar optredens kijken in het Sportpaleis en elke keer dacht ik: dat moet toch fenomenaal zijn als je daar kan staan?”, zegt hij aan VTM NIEUWS. Niels is net 30 geworden, en dat is meteen de titel van het concert.