Netta, de winnares van het Eurovisiesongfestival, is feestelijk onthaald in haar thuisland Israël. Ze zong er haar winnend lied ‘Toy’ voor de massa.

Het is de vierde keer dat Israël het Eurovisiesongfestival wint. Volgend jaar zal de muziekwedstrijd, voor het eerst in meer dan twintig jaar, nog eens in het land plaatsvinden.