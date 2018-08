Netflix experimenteert met reclameblokken

Het grote verschil tussen Netflix en je televisie? Geen reclame. Al komt daar binnenkort misschien verandering in, want de streamingdienst bekijkt momenteel of het geen advertenties kan invoeren. En daar zijn de gebruikers allerminst mee gediend.

Een aantal abonnees maakte de laatste dagen gewag van reclameblokken tussen de afleveringen door. Het zijn geen echte ‘commercial breaks’, maar het gaat om promofilmpjes voor programma’s die ontwikkeld zijn door Netflix zelf.

Testfase

Netflix zelf geeft toe dat er zo’n tests lopen. “Dit is een vervolg op de videopreviews die we enkele jaren geleden invoerde”, klinkt het in een statement. “We zagen dat de zoektijd van onze gebruikers zo drastisch verminderde.” Daarom bekijkt de streamingdienst of die extra aanbevelingen zijn gebruikers nog sneller naar content die hen interesseert kan leiden. De reclame wordt geselecteerd op basis van de kijkgeschiedenis.

Kritiek

Volgens Netflix wordt het concept maar bij een klein percentage van de gebruikers uitgetest en kan de reclame overgeslaan worden, maar toch zijn de abonnees allerminst tevreden. Op Twitter wordt er gesproken over ‘irritante reclame’ en wordt er gewezen op het feit dat het om een betalende dienst gaat.