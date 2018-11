In de Lotto Arena heeft Natalia gisterenavond teruggeblikt op vijftien jaar muziekcarrière. In 2003 werd ze tweede in de VTM-reeks 'Idool'. Dankzij een heleboel hits is ze uitgegroeid tot één van de meest populaire artiesten en dé souldiva van Vlaanderen. Vijftien jaar na datum bracht Natalia nog eens ‘De Roos’ van Ann Christy, een van de nummers waarmee ze schitterde in ‘Idool’.

Bekijk hier meer beelden van haar optreden gisteravond in de Lotto Arena: