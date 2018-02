Antwerpen is de musical 'Doornroosje' in première gegaan. De rol van de prinses die zich prikt aan een spinnewieltje en in slaap valt, is weggelegd voor Tinne Oltmans, bekend van het populaire Studio 100-programma 'Ghost Rockers'. En ook al is het verhaal intussen eeuwenoud, het blijft één van de meest geliefde sprookjes bij kinderen.

De boze fee die een vloek uitspreekt over Doornroosje, waardoor die 100 jaar zal slapen. Iédereen kent het sprookje wel ... of maakt er zijn eigen versie van.

Deze versie is een musical op kindermaat, het publiek mag mee dansen en roepen. “Dat is juist het leuke, iedereen wordt mee in het verhaal gezogen”, zegt actrice Oltmans.

Doornroosje loopt nog het hele weekend in Antwerpen, daarna verhuist de musical naar Hasselt en Gent.