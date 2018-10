In Puurs gaat vanmiddag de musical 40-45 van Studio 100 in première. Het is de opvolger van 14-18, en gaat over de Tweede Wereldoorlog. Zowel cast als productie zijn indrukwekkend. Onder meer Nathalie Meskens, Jonas Van Geel en Clara en Jelle Cleymans staan op de planken. De musical gaat over twee broers die onafscheidelijk zijn, tot de oorlog uitbreekt, en de verhoudingen helemaal veranderen.