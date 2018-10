Museum toont moordonderzoeken doorheen de jaren

Wie een beeld wil krijgen van moordonderzoeken doorheen de jaren, kan terecht in het STAM. Dat is het stadsmuseum van Gent. Tijdens ‘het museum van de misdaad’ kan je onder meer processen-verbaal zien van de diefstal van het Lam Gods of het nepwapen waarmee Freddy Horion probeerde te ontsnappen uit zijn cel.

In het museum krijg je een beeld van hoe de gerechtelijke politie tussen 1930 en 2000 moorden oploste. Zo krijg je er een sporenonderzoek of reconstructies te zien. En alle voorwerpen die je te zien krijgt werden ook echt gebruikt om een moord te plegen.

Een topstuk in het museum is dan ook de allereerste door de politie gefilmde reconstructie van een moord. En dat is niet meteen de minste. Het gaat om de moord op de familie Steyaert door Freddy Horion in 1979.

Wie graag zelf een bezoekje brengt aan ‘het museum van de misdaad’ kan dat nog tot 30 april.