Mieke Frijters is vrouwelijke ondernemer van het jaar

Mieke Frijters van het bouwbedrijf ATF uit Zandvliet (Antwerpen) heeft woensdagavond de "Womed Award" gewonnen, voor de beste vrouwelijke ondernemer van het jaar. De prijs werd woensdagavond uitgereikt tijdens een plechtigheid in Brussel die werd bijgewoond door koningin Mathilde.

De Womed Award (Women in Enterprise and Development) is een initiatief van de ondernemersorganisatie Unizo en de vzw Markant, het netwerk van actieve en ondernemende vrouwen.

Frijters haalde de award woensdagavond binnen ten koste van twee andere genomineerden: Marleen De Vijt van vastgoedbedrijf Azull uit Schilde en Leslie Cottenjé van technologiebedrijf Hello Customer uit Damme. Frijters leidt met ATF een familiebedrijf met ruim honderd werknemers, gespecialiseerd in wegen-, riolerings- en grondwerken, bodemsaneringen en het recycleren van wegenbouwmateriaal.

De award voor de meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer ging naar Isabelle Ulenaers uit Geel, die met haar bedrijf Herself een eigen lijn verzorgingsproducten ontwikkelt en verdeelt.

Voorts werd er ook een Womed Award-Zuid overhandigd aan Blanca Del Carmen Perdomo, de voorzitster van groente- en fruitcoöperatie Las Bromas in El Salvador. Die coöperatie verenigt 24 boerinnen.