Mickey Mouse blaast 90 kaarsjes uit

Het is een historische dag: het tekenfiguurtje Mickey Mouse is vandaag negentig jaar oud geworden. De bekende muis werd ‘geboren’ in een cartoon die in 1928 op antenne ging. Mickey Mouse is uitgegroeid tot hét symbool van het miljardenconglomeraat ‘The Walt Disney Company’.

Vandaag is het precies negentig jaar geleden dat Mickey Mouse fluitend zijn opwachting maakte op het witte scherm in de korte animatieprent 'Steamboat Willie'. De muis baarde bedenker Walt Disney een berg (geld), maar hoewel hij nog steeds geliefd is bij kinderen én volwassenen, wordt aan zijn commercieel succes geknaagd.

Wikipedia weet echter dat, in tegenstelling tot algemeen aangenomen, 'Steamboat Willie' niet de eerste kennismaking met Mickey Mouse was (alhoewel de werktitel van het karakter Rickey Rodent schijnt te zijn geweest). Mickey figureerde samen met Minnie Mouse al eerder in twee andere (zwijgende) tekenfilms, eveneens uit 1928: 'Plane Crazy' en 'The Gallopin' Gaucho'.

Alles begon met een muis

"Ik hoop dat we één zaak niet uit het oog verliezen", zei Disney ooit, "en dat is dat alles met een muis is begonnen". Het citaat siert een muur van het Mickey-Mouse-museum dat speciaal voor de verjaardag van het geliefde knaagdier vandaag opent.

Steamboat Willie

In de loop der jaren veranderde het oorspronkelijk letterlijk nog zwart-witfiguurtje van uiterlijk, maar, ondanks de digitalisering van de animatietechniek, leverde dat Mickey geen identiteitsproblemen op. Reeds in de affiche voor 'Steamboat Willie' figureerde de muis reeds in zijn bekende Belgische driekleur: een zwart figuurtje met gele schoenen en een rode broek met knoppen.

Marketingmachine

De negentigste verjaardag van zijn superster heeft het concern aangewend om nog eens de grote marketingmachine in werking te stellen. Daar is ook een reden toe: in 2023 vervallen volgens de VS-wet de marketingrechten van Mickey. Het pop-up-museum in New York houdt bij zender ABC een twee uur durende verjaardagsshow, in alle Disneyparken worden reuze-verjaardagsfeestjes gehouden, er wordt samengewerkt met een twaalftal modedesigners, en er verschijnen meer dan dertig boeken over het thema. "Kleinschalig en subtiel is niet de stijl van Walt Disney", becommentarieerde de krant New York Times.