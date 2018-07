Mensen met en zonder beperking samen naar festival

De organisatie Hart voor Handicap heeft mensen met en zonder beperking gisteren samengebracht op het festival Suikerrock in Tienen. Met het project ‘Genereuzen’ wil de organisatie mensen met een beperking actiever betrekken in de samenleving. De eerste actie was een succes.

“Uit onderzoek van de UGent blijkt dat vier op de tien mensen een beperking zich niet aanvaard voelen in de maatschappij”, zegt Luc Perdieus van Hart voor Handicap. Daarom willen ze tegen 2030 elke Vlaming in contact brengen met een persoon met een beperking.

En Genereuzen moet het begin zijn van dat ambitieus project. De editie op Suikerrock was alvast een succes: er werd stevig gefeest op de muziek van onder meer Lil’ Kleine en ‘Kraantje Pappie’, en er stonden echte vriendschappen.