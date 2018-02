Meer censuur in ‘De Kiekeboes’

Morgen verschijnt ‘K4’, het honderdvijftigste album van de stripreeks ‘De Kiekeboes’, van tekenaar Merho. Sinds Merho veertig jaar geleden de familie Kiekeboe in het leven riep, zijn er meer dan dertig miljoen strips van de reeks verkocht. Tegenwoordig moet hij echter oppassen: in tijden van #metoo mag je niet meer met alles en iedereen lachen. De wereld is een stuk preutser geworden dan in de jaren zeventig en tachtig, volgens de auteur.

We leven in een politiek correcte tijd, maar toch probeert Merho af en toe eens niet politiek correct te zijn. In een van de albums eet Konstantinopel ‘negerinnentetten’. Merho: “Ik maak de vergelijking tussen de jaren vijftig en nu. Toen kon negerinnentetten niet vanwege de tetten en tegenwoordig kan het niet vanwege de negerinnen”. In de Nederlandse uitgave is het woord vervangen door ‘zoenen’.

Merho tekende vroeger al een transgender, Tea, en een prostituée, Tomboy. Vroeger was dat allemaal geen probleem, maar nu krijgt Merho daar meer kritiek op. “In 1980 tekende ik Fanny nog in monokini. Dat album is hertekend. In 2014 draagt ze een bikini”, aldus Merho.

Directeur Vandekasseien

Op het moment dat de ogen van heel de wereld op het #metoo-debat gericht zijn, vinden we in ‘De Kiekeboes’ directeur Vandekasseien. Volgens Merho is hij zeker de Harvey Weinstein van de Vlaamse strip.

“Vroeger had hij altijd iets met zijn secretaresses. Hij heeft het ooit gepresteerd om zijn eigen bedrijfje op te richten waar hij kon stoeien met de secretaresses, maar tegenwoordig lukt hem dat niet meer zo want hij heeft al een paar jaar een secretaresse die getrouwd is en die haar job keurig doet”, legt Merho uit.