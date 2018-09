McCartney geeft verrassingsconcert in New York

Paul McCartney heeft een verrassingsconcert gegeven in het Grand Central Station in New York. Niet voor pendelaars maar voor uitgenodigde gasten met VIP’s als Jon Bon Jovi, Meryl Streep, Amy Schumer, Kate Moss, Steve Buscemi en Jimmy Fallon.

McCartney geniet de laatste tijd wel vaker media-aandacht met zijn stunts. Zo gaf hij ook een verrassingsoptreden in Liverpool, deed hij een 'Carpool Karaoke' in de wagen met James Corden en dook hij op aan het zebrapad bij de Abbey Road-studio’s. Allemaal ter promotie van zijn nieuwe album ‘Egypt Station’.

