Matteo Simoni 'shooting star' in Berlijn

De jury van het filmfestival van Berlijn vindt Matteo Simoni een van de meest beloftevolle acteurs in Europa. Morgen wordt Simoni in Berlijn voorgesteld aan de internationale pers als ‘shooting star’.

De Belgische acteur is door de vakjury gekozen als een van de tien ‘shooting stars’ dit jaar, ofwel jonge beloftevolle acteurs uit Europa. In Berlijn wordt hij morgen letterlijk in de spotlight gezet. Ook acteur Daniel Craig, Rachel Weisz en Matthias Schoenaerts waren al een keer ‘shooting star’.

De acteur zal er onder meer gesprekken kunnen voeren met verschillende regisseurs, om zich op die manier in de kijker te zetten. “Dit weekend wordt er een soort speeddate georganiseerd met mensen die acteurs hebben gecast voor verschillende grote reeksen. Je krijgt dan per tafel drie minuten de tijd om jezelf te verkopen.”

Filmfestival Oostende

Deze zomer zal Matteo Simoni trouwens ook gastcurator zijn van het Filmfestival Oostende. Met zijn dertig jaar is hij de jongste curator ooit die zijn stempel op het filmfestival mag drukken.