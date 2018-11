Massale opkomst voor Thanksgiving Parade bij -3°C

Ondanks de temperatuur die onder het vriespunt lag, zijn heel wat mensen gisteren afgezakt naar de Macy’s Thanksgiving Day Parade in de Amerikaanse stad New York. Naar jaarlijkse traditie trekken dansers, maar ook gigantische ballonnen door de stad over een afstand van vier kilometer.

De parade gaat al voor de 92ste keer door. De ster van de dag was de kerstman, die het gebeuren mocht afsluiten. Ook animatiefiguur Spongebob Squarepants was van de partij. Wereldwijd zouden zo’n vijftig miljoen mensen de parade volgen op de televisie.