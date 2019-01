Vanmorgen is meteen na de opening de stroom uitgevallen voor het autosalon. Ongeveer 30 minuten was er geen verlichting in verschillende hallen. De oorzaak van de uitval is nog niet bekend, om nog een onverklaarbare reden is de noodverlichting niet in werking getreden.

Ook hal 1, waar de ‘Dreamcars’ opgesteld staan, werd het donker. Alleen de stand van Tesla blijf letterlijk in de schijnwerpers staan.