Goed nieuws voor The Simpsons-fans: de Kwik-E-Mart bestaat écht! De bekende supermarkt uit de tv-reeks is nagebouwd in Myrtle Beach (South-Carolina, VS) en verkoopt bekende producten uit de reeks. Ideaal voor wie eens een Duff wil drinken of een Lard Lad Donut wil eten!