Leven in een rolstoel? Deze strip vertelt hoe

Het openbaar vervoer en de wegen zijn nog altijd allesbehalve rolstoelvriendelijk, en dat klaagt de 22-jarige rolstoelgebruiker Léa aan. Haar verhaal is nu in een stripverhaal gegoten.

Slecht aangelegde kasseien zijn soms al genoeg voor Lea om tegen de grond te gaan. Ze is geboren met een open rug en zit al heel haar leven in een rolstoel. Ook een smalle tram opstappen, is soms onbegonnen werk.

“Als ik de wielen er niet afhaal, geraak ik gewoon niet binnen”, zegt Léa Bayakula. “Er zijn minstens drie mensen nodig die me moeten helpen. Twee personen die de wielen eraf moet halen en die wielen meenemen. En ik moet op hetzelfde moment opstappen. Dat is toch hallucinant? Ja, dat is echt hallucinant.”

Reservewiel

Over Léa is nu een stripverhaal gemaakt, met de naam 'Reservewiel'. Op die manier willen de auterus aanklagen dat rolstoelgebruikers nog al te vaak obstakels moeten overwinnen. De bedoeling is om de maatschappij wakker te schudden en te tonen waar de problemen liggen.

Léa is nogal een durfal, in de strip én in het echt. Als het niet anders kan, dendert ze zelfs alleen de trap af met haar rolstoel.