Lego richt pijlen op volwassenen met bewegende vis

Lego experimenteert met ontwerpen voor volwassenen. Die moeten de speelgoedgigant op termijn helpen om alle balansen opnieuw in het groen te krijgen.

"In elk van ons zit een enorme drang om creatief te zijn en onze handen te gebruiken", opent het marketingfilmpje van Lego waarin het zijn nieuwe lijn Forma aankondigt. Wie het bouwpakket bestelt, hoeft niet te liegen dat hij een zoon of dochter heeft die graag met blokken speelt. Lego Forma wil volwassenen helpen om tot rust te komen door zich enkele uren te verdiepen in het bouwen van een bewegende vis.

De drie soorten kois en de haai worden niet aangeboden op de website van Lego, maar op de crowdfundingwebsite Indiegogo. Een model kost omgerekend 38 euro, een 'skin' van een vis 13 euro. De basis voor het ontwerp is Lego Technic: bouwpakketten die meer technische vaardigheden vereisen.