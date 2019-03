Lefevere: "Arrogantie organisatoren is grootste ergernis"

"Vergeleken met andere sporten zijn wielrenners clochards." Dat zegt de bekendste Vlaamse ploegleider Patrick Lefevere in 'Alloo Bij'. Aan Luk Alloo vertelt Lefevere wat zijn grootste ergernis is in het wielrennen, en hij moet daar niet lang over nadenken. "De arrogantie van de organisatoren."

"Het is een gebrek aan respect voor de atleten", gaat Lefevere verder. Dat uit zich in alles. Slechte hotels, slechte prijsverdeling, lachwekkend startgeld, we krijgen 48.000 euro om in de Tour de France te rijden. Vergeleken met andere sporten zijn we clochards. Er is een syndicaat voor wielrenners, die mannen rijden hier rond in een Mercedes maar doen geen kloten.”

Het wielrennen in Vlaanderen lijkt ondenkbaar zonder Patrick Lefevere. Maar hij heeft nog altijd een verrassend plan B als hij ooit met de koers moest stoppen. “Dan begin ik een bedrijf om asbest te verwijderen op een legale en correcte manier. Er zijn teveel mensen die kanker krijgen door de vuiligheid die nog ergens rondslingert. Daar wordt veel te licht mee omgesprongen.”

