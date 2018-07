Kylie Jenner wordt jongste miljardair ooit

Kylie Jenner is hard op weg de jongste miljardair ooit te worden. Forbes schat haar huidige vermogen op 900 miljoen dollar. Volgens het blad gaat de twintigjarige realityster volgend jaar over de grens van een miljard heen.

Momenteel staat het record van jongste miljardair nog op naam van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Hij bereikte de mijlpaal op 23-jarige leeftijd.

Kylie verdiende haar fortuin met social media en haar eigen make-uplijn Kylie Cosmetics. Het bedrijf is inmiddels 800 miljoen dollar waard. Daarnaast strijkt Kylie de nodige miljoenen op met de realityshows ‘Keeping Up With The Kardashians’ met haar familie.