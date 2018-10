'Kursk' in avant-première op het filmfestival in Gent

Op het filmfestival in Gent gaat de film 'Kursk' in avant-première. Hoofdrolspeler Matthias Schoenaerts is samen met de Deense regisseur Thomas Vinterberg naar Gent gekomen om hun film over de Russische onderzeeër aan het publiek voor te stellen.

De film is gebaseerd op het waargebeurde drama met de 'Kursk', de Russische nucleaire duikboot die in 2000 is gezonken in de Barentszee. 23 bemanningsleden konden zich in veiligheid brengen. De film probeert te reconstrueren hoe zij hebben gevochten om te overleven. De film speelt vanaf 7 november in de zalen. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met Schoenaerts over de film.