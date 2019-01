De beroemdste reporter ter wereld is jarig: Kuifje wordt vandaag 90 jaar. Dat wordt gevierd met tentoonstellingen in België en Frankrijk, en een nieuwe film. En in Brussel is vandaag een digitale kleuruitgave voorgesteld van Kuifje in Congo. Tegen dat album is ooit een proces ingespannen omdat het racistisch zou zijn, maar dat is het volgens de rechtbank niet.