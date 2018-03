Krekels en algen: is dit het eten van de toekomst?

Een taco met krekels, een sprinkhaan of een pasta van algen. Volgens sommige wetenschappers is dit het eten van de toekomst, zeker omdat onze huidige voedselbronnen uitgeput raken. Naar aanleiding van de reportage in Telefacts ging presentatrice Birgit Van Mol al eens na of de collega’s van Medialaan klaar zijn voor de sprinkhanen op hun bord.

Volgens de Verenigde Naties zullen we in 2050 met negen miljard mensen zijn op de aarde. Al die mondjes moeten gevoed worden, maar net dat baart wetenschappers zorgen. Met onze huidige eetpatronen raken de voedselbronnen namelijk uitgeput. Zo is er voor één kilo rundvlees alleen al 15.000 liter water nodig.

Wetenschappers experimenteren daarom volop met andere voedselbronnen, zoals bijvoorbeeld sprinkhanen, algen of meelwormen. Maar is de samenleving daar wel klaar voor? Presentatrice van Telefacts, Birgit Van Mol, nam uit nieuwsgierigheid al eens de proef op de som en ging met een schoteltje ‘vol lekkers’ door de gangen van Medialaan.

De reportage van Telefacts over het eten van de toekomst zie je vanavond om 22.55 uur op VTM.

Bekijk hier al de trailer: