Koningspaar geniet van Bal National op Vossenplein

Koning Filip en koningin Mathilde hebben gisteravond, aan de vooravond van de nationale feestdag, het Bal National bijgewoond. Samen met een volgelopen Vossenplein in Brussel vierde Koning Filip de vijfde verjaardag van zijn koningschap. Ruim 14.000 mensen woonden het feest bij.

Rond 21.40 uur arriveerde het koningspaar onder luid applaus op het Vossenplein en pikten ze meteen enkele nummers van de Vlaamse boysband Get Ready! mee. De koningin klapte enthousiast mee. Daarna was het tijd aan Plastic Bertrand en voor hun vertrek trakteerde het publiek in koor koning Filip op een ‘Happy birthday to you’.

De sfeer op het Vossenplein was naar goede gewoonte op en top. Van 19.30 uur tot 1.00 uur waren er optredens van onder meer Liliane Saint Pierre, Daddy K en The Planes. Het is al de vijftiende keer dat het Bal National doorgaat in het hart van de Marollen.