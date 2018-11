Koningin Mathilde helpt een handje tijdens voorleesweek

Naar aanleiding van de voorleesweek die morgen van start gaat, was koningin Mathilde vanmorgen te gast in een kinderdagverblijf in Boutersem. Want koningin Mathilde die zelf logopediste is, weet hoe belangrijk voorlezen is voor de taalontwikkeling.

Koningin Mathilde leest met veel intonatie voor. Want zelfs op hele jonge leeftijd leren kinderen zo al woorden. Bovendien helpt het ook bij hun taalontwikkeling. De voorleesweek richt zich daarom dit jaar op kinderen jonger dan 2,5 jaar.

Echt voorlezen is op jonge leeftijd soms moeilijk maar ook kijken, voelen en dingen benoemen, is voor de kinderen leerrijk.

De voorleesweek loopt dit jaar van 17 tot en met 25 november.