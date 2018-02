Klubbb3 signeert album voor 400 fans

Het schlagertrio Klubbb3, met de Vlaamse schlagerkoning Christoff, de Nederlander Jan Smit en de Duitser Florian Silbereisen, heeft een derde album uit. Vandaag kwamen ze dat signeren in Zwijnaarde. In Nederland en Duitsland lokken die sessies een massa volk en ook hier stonden vierhonderd mensen twee uur of langer aan te schuiven voor een handtekening.

Het idee voor de groep ontstond toen de manager van Jan Smit z'n artiest opnieuw wilde lanceren in Duitsland. Zelf zeggen ze liever dat het gewoon een leuk vriendenprojectje is, een reden om elkaar wat meer te zien.

De groep verkocht ondertussen al 600.000 albums.