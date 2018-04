Kindjes bang van figuur in K3-show

Een aantal ouders is niet te spreken over de nieuwe K3-show, omdat hij iets te griezelig zou zijn voor hun kind. Vooral het figuurtje de ‘Mottige Mot’ bezorgt sommige kindjes nachtmerries.

Tijdens de show proberen de K3-meisjes Vlinderland te beschermen tegen de boosaardige mot, die de macht wil overnemen door alle vlinders te bevriezen. Maar het personage valt niet bij alle kindjes even goed in de smaak. Zo klagen een aantal ouders aan dat de ‘Mottige Mot’ hun kinderen nachtmerries heeft bezorgd.

“Die Mottige Mot blijft maar terugkomen en terugkomen, en we hebben de zaal uiteindelijk moeten verlaten”, zegt de mama van de vierjarige Amelie. Een vrouw aan de ingang vertelde hen dat nog kindjes de zaal hadden verlaten omdat ze schrik hadden.

Geen veranderingen

Bij Studio 100 begrijpen ze de kritiek, maar zeggen ze dat er geen reden is tot paniek. “Een show van K3 wordt altijd gemaakt voor een breed familiepubliek. We waken erover dat K3 zelf niet bang is van de 'Mottige Mot', maar net heldhaftig de strijd aangaat. We hopen dat de fans zich daaraan kunnen spiegelen”, klinkt het. De ‘Mottige Mot’ mag dus ook bij de volgende voorstellingen gewoon mee op het podium.