Kinderen over verlies ouder: "Praten is belangrijk"

Niets is erger voor een kind dan zijn moeder of vader verliezen. Vanavond in Telefacts vertellen kinderen tussen zeven en zeventien jaar in hun eigen woorden over het verlies. Hun verhalen grijpen naar de keel maar ze zijn ook een bewijs van veerkracht en weerbaarheid.

“Als ze ziek zijn, ben je heel verdrietig”, vertelt een jong meisje. “Maar de echte shock komt pas als ze sterven.” De kinderen zien wel het belang van een goed gesprek in. “Je moet er met anderen over praten. Anders ga je er te veel over piekeren”, legt een tienermeisje uit.

De volledige reportage zie je vanavond om 22.55 uur in Telefacts bij VTM.