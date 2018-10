Kim en Kanye geven president van Oeganda een paar sneakers cadeau

Kanye West en Kim Kardashian hebben gisteren een bezoek gebracht aan de president van Oeganda, Yoweri Museveni. Het societystel gaf de staatsman een paar witte gympen cadeau uit de Yeezy-lijn van de rapper.

Het drietal sprak onder meer over toerisme in Oeganda. Kanye gaf de president daarbij wat tips, zo meldt de New York Post. Zo is de rapper van mening dat het land iets met het ‘Jurassic Park’-thema zou moeten doen. Ook overweegt Kanye een school op te richten in Oeganda. Die zou Oegandese kinderen moet opleiden in het hotelwezen en andere toeristische takken.

Zelf wil hij maar liefst 7 kinderen met zijn vrouw Kim, zo liet hij de president weten. Voorlopig hebben ze er samen nog maar 3: North, Saint en Chicago. “Maar ík wil er geen 7,” zo liet Kim verdwaasd weten.

De president bedankte het paar, dat ook Kanye’s vader Raymond had meegenomen, in een tweet. “Ik heet de Amerikaanse entertainmentsterren Kanye West en Kim Kardashian welkom in Oeganda. Ik heb een vruchtbaar gesprek met ze gehad over het promoten van toerisme in Oeganda en de kunsten. Ik bedank Kanye voor zijn cadeau, witte gympen. Geniet van jullie tijd in Oeganda. Het is de echte parel van Afrika.”