Ken je deze nieuwe danshype al?

De nieuwste internethype, de ‘Swish Swish’ verovert de wereld. Het dansje is een hit op sociale media en ondertussen ook op de Vlaamse speelplaatsen. Maar hoe doe je het eigenlijk en van waar komt het dansje?

De ‘Swish Swish’ is een dansmove op het gelijknamige nummer van Katy Perry. Een Amerikaanse jongen van 15, Russell, vond het dansje uit en plaatste er een filmpje van op Instagram. Zangeres Katy Perry zag het dansje en nodigde hem uit om het te live te dansen tijdens de seizoensfinale van de bekende Amerikaanse show 'Saturday Night Live'.

Heel wat jongeren doen de jongen nu na en sindsdien is het een echte hit om sociale media en dan vooral op Musical.ly. Dat is een app die hyperpopulair is bij tieners en waar je liedjes kan playbacken.